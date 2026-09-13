ترامب يعلق على خطة توزيع 5 آلاف دولار لكل بالغ

وأوضح للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكونجرس سيحتاج إلى الموافقة على هذا التعهد "لا أعرف، ‌لكن ⁠الأمر سهل إذا فاز الجمهوريون".وأضاف ان "خمسة آلاف دولار لكل بالغ في البلاد، ويمكننا تحمل ⁠ذلك بسهولة لأننا نجني الكثير من الأموال".