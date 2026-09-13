مسيرة روسية تستهدف قطاراً قرب الحدود البولندية

وأكد الرئيس الأوكراني أن استهدفت القطار "عمداً" في منطقة فولين، مشيراً إلى أن الهجمات طالت أيضاً منشآت للطاقة والسكك الحديد ومبانٍ عادية في غرب البلاد.وأوضحت شركة السكك الحديد أن القطار كان يقل 206 ركاب، وتسبب الهجوم في تأخير الرحلة لأكثر من ست ساعات قبل أن يواصل طريقه نحو وارسو عقب استكمال الإجراءات الأمنية.وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد أيام قليلة من زيارة مبعوثين أمريكيين إلى موسكو وكييف، في مسعى دبلوماسي لإحياء المحادثات التي تقودها بهدف إنهاء النزاع المستمر في أوروبا.