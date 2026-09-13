ايران والامارات تتفقان على "طي صفحة الماضي"

وأكد بزشكيان أن الجانبين اتفقا على تنحية الخلافات جانباً والتطلع نحو مستقبل مشترك، في خطوة تعكس مساعي لتعزيز التعاون الثنائي وسط تصاعد التوترات الإقليمية.ويأتي اللقاء في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة واضطرابات في قطاع الطاقة وممرات الملاحة الدولية، مما دفع أطراف المنطقة إلى تكثيف قنوات الحوار لخفض التصعيد وحماية المصالح الاستراتيجية.