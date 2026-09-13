سماع دوي انفجار قرب مسجد الرحمن في مدينة حلب

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "دوي انفجار سمع قرب في مدينة حلب".وأضافت انه "لم تعرف طبيعة الانفجار"، موضحة ان "الجهات المختصة بدأت التحقق من أسبابه وملابساته".وتعمل الجهات الأمنية والمختصة في الموقع على تحديد مصدر الانفجار ومعرفة ما إذا كان ناجماً عن عبوة أو حادث عرضي أو سبب آخر.