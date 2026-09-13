أزمة الطاقة تدفع إيران إلى إطلاق مبادرة "يوم بلا سيارات"

وقال وزير الطاقة ، إن الوزارة ستشجع الموظفين على استخدام وسائل النقل البديلة وعدم الاعتماد على سياراتهم الخاصة، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة بدءاً من مؤسساتها.وتأتي المبادرة استجابة لتوجيهات الرئيس الإيراني باعتماد يوم أسبوعي من دون سيارات في المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع العمل على تطوير النقل العام وزيادة إنتاج السيارات الهجينة.