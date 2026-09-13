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ترامب يحدد موعد انتهاء الحرب الامريكية - الايرانية
دوليات
2026-09-13 | 09:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,760 شوهد
أكد الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب، اليوم الأحد، أن
إيران
تسعى إلى إبرام اتفاق مع
الولايات المتحدة
"بأي ثمن"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يوقع اتفاقاً "غير مثالي".
وقال ترمب، إن "
إيران
تريد إبرام اتفاق بأي ثمن"، مضيفاً: "لكنني لن أوقع اتفاقاً لا يكون مثالياً".
وفي سياق متصل، توقع ترمب انتهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في
الولايات المتحدة
، أو مباشرة بعد إجرائها.
وتأتي تصريحات ترمب في ظل استمرار الحرب والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب بشأن المسار الذي ستتخذه التطورات خلال المرحلة المقبلة.
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