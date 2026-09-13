ترامب يحدد موعد انتهاء الحرب الامريكية - الايرانية

وقال ترمب، إن " تريد إبرام اتفاق بأي ثمن"، مضيفاً: "لكنني لن أوقع اتفاقاً لا يكون مثالياً".وفي سياق متصل، توقع ترمب انتهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في ، أو مباشرة بعد إجرائها.وتأتي تصريحات ترمب في ظل استمرار الحرب والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب بشأن المسار الذي ستتخذه التطورات خلال المرحلة المقبلة.