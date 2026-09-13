استهداف سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز

وأوضحت الهيئة أنه لم يعرف على الفور وضع الطاقم، ولا حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، ولا الأثر البيئي الناتج عن الحادث.وعلى خلاف معظم الحوادث السابقة، لم تكشف الهيئة عن الموقع الدقيق للهجوم، مما أبقى الأمر غير واضح ما إذا كانت السفينة قد أصيبت قبالة ساحل عُمان أو بالقرب من . كما ظل المسؤول عن الاستهداف غير معروف حتى الآن.ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار إيران في تعطيل الملاحة بشكل كبير عبر المضيق من خلال التهديدات والهجمات على السفن.ويعد طريقا حيويا لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة من دول ، وقد أسفر هذا التعطيل عن عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.وقد تحول الممر المائي إلى نقطة اشتعال مركزية في الحرب بين وايران بعد أن كان مفتوحا أمام حركة الملاحة قبل اندلاع النزاع.