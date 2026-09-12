زلزال يهز مقاطعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وبلغت قوة الزلزال 3.4 درجات، ووقع على بعد نحو 5.5 أميال جنوب غربي مدينة قرابة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وسُجلت الهزة على عمق نحو 11 ميلًا، وأفاد سكان في مناطق تبعد عن ، وصولا إلى بليزانتون وبيتسبرغ، بأنهم شعروا بالهزة، وفقا لما ذكرته شبكة "KRON 4"، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.