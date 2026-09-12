الجيش الأمريكي يكشف حصيلة السفن التي أعيد توجيهها ضمن "حصار إيران"

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس"، إن قواتها أعادت "توجيه 100 سفينة تجارية خلال الأيام الستين الماضية، وذلك منذ أن استأنفت فرض حصار الجدار الفولاذي على ".وأضافت: "لم تستطع أي سفينة عبور منطقة الحصار من دون الحصول على إذن من القوات الأمريكية"، مؤكدة أن أفراد يواصلون تنفيذ المهمة في حالة تأهب كامل.وفرضت الولايات المتحدة الحصار لمنع السفن من التوجه إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، في مسعى لقطع الإيرادات عن .وجاءت الخطوة بعدما أغلقت إيران الاستراتيجي، إثر الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في أواخر فبراير الماضي.