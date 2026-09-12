الحوثيون يعلنون استهداف منطقة سعودية بالصواريخ والمسيرات

وجاء في بيان للجماعة أنه ردا على ما أسمته "استمرار العدو السعودي في عدوانه على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التى تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة ".ولفت البيان إلى أن "العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".وكان الدفاع المدني السعودي أعلن مساء السبت، أن فرقه في محافظة الطوال بمنطقة جازان باشرت بلاغا عن "سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية".