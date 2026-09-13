الشرطة تهرع إلى منزل نائبة الرئيس الأميركي السابق بعد بلاغ

وقالت لوس أنجلوس إن عناصرها توجهوا إلى المنزل، البالغة قيمته نحو 8 ملايين دولار، نحو الساعة 10:30 مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي)، بعد تلقي بلاغ عن امرأة مجهولة كانت موجودة خارج العقار.وأوضح متحدث باسم الشرطة أن المرأة وصلت إلى المنزل بواسطة سيارة تابعة لخدمة " "، ثم تواصلت مع أفراد الأمن في العقار.وبعد إبلاغها بأنها لا تستطيع البقاء، غادرت المرأة، لكنها عادت مجددا، ما دفع الأمن إلى الاتصال بالشرطة خشية وجود متسللة.وسجلت الشرطة بلاغا في الموقع، لكنها لم تعتقل المرأة ولم تحرر بحقها مخالفة.ولم يتضح سبب وجود المرأة في العقار الفاخر، لكن الشرطة قالت إنها لم تدخل المنزل، وغادرت طوعا بعدما طلب منها نواب الشرطة المغادرة.وأكد متحدث باسم أن نائبة الرئيس السابقة وزوجها لم يكونا في المنزل وقت الحادثة.وأكد الملازم دورون من مركز شرطة لوست هيلز، لصحيفة " بوست" أن الشرطة ستكثف دورياتها في المنطقة، مضيفا: "سنراقب الموقع. وقد وجهت نوابي بمراقبته".ولا تحصل هاريس، على غرار معظم كبار المسؤولين السابقين في الأمريكية، على حماية من جهاز ، بعدما ألغى حمايتها في اب من العام الماضي.وعادة ما يحصل نواب الرؤساء السابقون على حماية لمدة ستة أشهر بعد مغادرة مناصبهم، لكن الرئيس السابق جو بایدن مدد حماية هاريس لمدة عام إضافي بعد انتهاء فترة الحماية الأساسية البالغة ستة أشهر.واشترت هاريس العقار الفخم في ماليبو في كانون الثاني من هذا العام مقابل 8.15 ملايين دولار.ويقع المنزل، الذي يضم أربع غرف نوم وستة حمامات، على مساحة ثلاثة أرباع فدان، ويحتوي على عدد من المرافق الفاخرة، بينها مسبح مدفأ، ومنتجع صحي مدمج، ومنطقة لإشعال النار، ومدخل مسور، وإطلالات على .