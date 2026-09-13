توغلات إسرائيلية جديدة في القنيطرة ودرعا وسط تصاعد الانتهاكات اليومية

وأفادت مصادر محلية بتوغل القوات الإسرائيلية في قرية كودنة بريف القنيطرة الأوسط، وانتشار عناصرها بين منازل المدنيين.وفي ريف درعا الغربي، أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة نيرانا كثيفة، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة باتجاه قرية معرية.كما توغلت قوة إسرائيلية تضم عددا كبيرا من الآليات العسكرية والمدرعات، بينها دبابات، انطلاقا من القاعدة العسكرية المستحدثة في قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي، مرورا بقرية أوفانيا، وصولا إلى محيط قرية عين النورية، وسط عدم وضوح وجهتها النهائية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.وتأتي هذه التحركات في سياق توغلات إسرائيلية باتت شبه يومية في مناطق واسعة من ريفي القنيطرة ودرعا، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام ودخول إلى قرى وبلدات قريبة من المنطقة العازلة، ترافقها في أحيان كثيرة عمليات تفتيش وتمشيط وانتشار بين الأحياء السكنية، إلى جانب إقامة حواجز مؤقتة وتحركات مكثفة للآليات العسكرية.