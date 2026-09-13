ترامب يمزح بشأن نجله دونالد جونيور وزوجته ميلانيا ويثير ضحك الحاضرين

وقال خلال حديثه إلى موظفين ودبلوماسيين في مقر إقامة في العاصمة الإيرلندية دبلن: "دون موجود هنا مع مجموعة كبيرة من أفراد العائلة. لقد تزوج للتو، وهو سعيد بزواجه، وهذا أمر جيد".وأضاف وسط ضحكات الحاضرين: "لقد هدأ كثيرا. وهذه علامة جيدة. إنه اصبح شخصا مختلفا".كما أشاد ترامب بمهارات السفير الأمريكي إد وولش في رياضة الغولف. وولش مطور عقاري من نيوجيرسي، وكان يقيم سابقا في بيدمينستر، حيث يوجد الشاسع للغولف، والذي يعد أيضا أحد أماكن إقامته المفضلة منذ سنوات.وتابع مازحا: "هذه مهمة سفير سهلة جدا.. كل ما عليه فعله هو لعب الغولف طوال اليوم، وهو يؤدي عملا رائعا".وتحدث ترامب مازحا عن زوجته، السيدة الأولى ، التي بقيت في للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 ايلول في البنتاغون، قائلا: "زوجتي هنا معنويا. إنها تتابعنا الآن وبلغتني بأن أرسل تحياتها، لأنها ودودة جدا.. سألتها لماذا لم تأتي معي؟، فردت: هه، إنها رحلة تستغرق 7 ساعات. لعلني لست ودودة إلى هذا الحد".وأردف: "قلت لها: ارتدي قبعة تحمل شعار لنجعل عظيمة مجددا وتعالي، هيا بنا.. إنها ترسل تحياتها، ويجب علي أن أقول ذلك".جدير بالذكر أن الرئيس ترامب لم يحضر حفل وبيتينا ، الذي أقيم في جزر في ايار، بسبب انشغاله بالحرب المتصاعدة مع .