عراقجي: سنطلع العراق ودول الخليج غداً على المسار البحري الجديد في مضيق هرمز

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أعلن ، ، أن ستطلع ودول ، خلال اجتماع يُعقد غداً الاثنين في سلطنة عُمان، على تفاصيل المسار البحري الجديد في .





وشدد على أن شرط لإعادة فتح بالكامل يتمثل في عودة إلى التزاماتها بموجب "مذكرة إسلام آباد".

وأوضح عراقجي أن جدول أعمال الاجتماع المقرر في مسقط يركز بشكل أساسي على تنظيم وآلية الملاحة في المسار البحري الجديد داخل المضيق.وشدد على أن شرط لإعادة فتح بالكامل يتمثل في عودة إلى التزاماتها بموجب "مذكرة إسلام آباد".