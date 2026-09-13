بزشكيان يعلن التوصل لتفاهم مع عُمان بشأن هرمز

وأوضح بزشكيان أن اجتماعاً وزارياً مرتقباً سيعقد يوم الاثنين في مسقط للاتفاق على تفاصيل الخطة وإبلاغ المنظمة بها، لضمان بقاء الممر مفتوحاً وفق القانون الدولي شريطة وقف ما وصفه بـ "العدوان والحصار الأميركي"، وهو ما شَكّل تراجعاً عن الموقف السابق القاضي بمنع حركة السفن دون تنسيق مباشر مع .وكشفت وكالة " " عن مصادر إيرانية أن التفاهم مع مسقط يتضمن تحديد مسارات جديدة للدخول والخروج وإغلاق المسار الجنوبي الذي تمسكت به أميركا، مشددة على أن الاتفاق يضع الأساس الأول لمعالجة الأزمة ولا يعني إعادة فتح بشكل مباشر، وسط تضارب في التصريحات الرسمية الإيرانية حول الآلية النهائية لإعادة تشغيله.