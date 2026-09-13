اكتشاف أثري لافت في السعودية.. مسجد من القرن الأول الهجري يظهر في الباحة

وذكرت الهيئة أن المسجد يقع في الجهة الغربية من المنطقة السكنية بالموقع، وقد شُيّد باستخدام أحجار الجرانيت المشذبة، فيما يتميز بتخطيط معماري يجمع بين الدقة والبساطة في تصميم المحراب والمداخل والمئذنة.وأوضحت أن طول جدار المسجد يبلغ 16 متراً من الشمال إلى الجنوب، فيما يبلغ عرضه 10 أمتار من الشرق إلى الغرب، مشيرة إلى أن المسجد تحيط به مجموعة من الغرف الحجرية الملاصقة التي كانت تستخدم لأغراض اجتماعية وتجارية، وتضم مستودعات وأحواضاً ودعامات تعكس أساليب البناء المحلية في تلك الحقبة.