قتيل و3 جرحى بهجوم على سفينة إيرانية في مضيق هرمز

حسين أمير تيموري، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن السفينة تعرضت للهجوم خلال ساعات الصباح قبالة سواحل شيب دراز في الجزيرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.ويأتي الحادث في ظل استمرار التوترات الأمنية في ، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لصادرات النفط والغاز، وسط تداعيات المواجهات بين والولايات المتحدة وإسرائيل.