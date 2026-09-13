ترامب ينعش الطاقة النووية الأميركية.. قرض بـ1.9 مليار دولار لإعادة تشغيل محطة متوقفة

وتعد المحطة واحدة من ثلاثة مشاريع لإعادة تشغيل مفاعلات نووية متوقفة، في وقت تدفع فيه باتجاه توسيع الاعتماد على الطاقة النووية وتطوير المفاعلات المتقدمة، وسط دعم سياسي متزايد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع التأييد الشعبي للطاقة النووية في ، إذ أظهر استطلاع وطني عام 2026 تأييد 77% من الأميركيين لها، وهي أعلى نسبة مسجلة حتى الآن.وكانت محطة دوان ، البالغة قدرتها 615 ميغاواط، قد أغلقت عام 2020 بعد تعرضها لأضرار جراء عاصفة، قبل أن تعيد زيادة الطلب على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات، جدوى تشغيلها.ومن المتوقع اكتمال مشروع إعادة تشغيل المحطة بحلول الربع الأول من عام 2029، فيما تواجه مشاريع إحياء المحطات النووية معارضة من منظمات بيئية تحذر من مخاطر السلامة والتكاليف.