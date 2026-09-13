مصر تنفي منع ممثلة أفلام إباحية من دخول البلاد أو ترحيلها

وأكد المصدر في تصريح لوسائل اعلام تابعته ، أن المذكورة لم تحضر إلى المطار من الأساس، مشدداً على أن مزاعم تعرضها لسوء معاملة أو تعدٍ من قبل رجال الأمن "عارٍ تماماً عن "، وأن مقطع الفيديو المتداول الذي تشتكي فيه الفتاة لا يمت بصلة لمطار القاهرة.وكانت منصات التواصل قد ضجت بروايات زعمت وصول الممثلة إلى صالة الجوازات وفحص وثائق سفرها قبل ترحيلها، وهي المزاعم التي حسمها النفي الأمني القاطع.