صدمة قاسية.. مسعف يفاجأ بنجله بين ضحايا حادث مروع

وقع الحادث بطريق الزراعي بدائرة مركز طوخ، في محافظة القليوبية نتيجة اصطدام 3 سيارات، بينها سيارة نقل محملة وسيارتان ملاكي، ما أسفر عن شابين من أبناء قرية قرفشندة.وتلقت بالقليوبية إخطارا بالحادث بالقرب من قرية دندنا بطوخ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل محملة بسيارتين ملاكي، ما أدى إلى انقلاب سيارة النقل.وأسفر الحادث عن مصرع شابين، الأول يدعى "محمد ح. ج"، والثاني "محمد ن"، نجل عمته، وهما من بقرية قرفشندة التابعة لمدينة طوخ، وتم نقلهما لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف .وتحولت لحظات التعامل مع الحادث إلى مشهد صادم ومؤلم لسائق الإسعاف، الذي كان يؤدي عمله في موقع التصادم لإنقاذ المصابين والتعامل مع الحادث، قبل أن يفاجأ بأن الضحيتين أحدهما نجله والآخر نجل شقيقته.وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتوفين، فيما تعمل الأجهزة المختصة على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.