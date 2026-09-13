دوي انفجار في مدينة حماة السورية

أفادت "سانا" اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار في حي المدينة بمدينة حماة السورية.

وأشارت الوكالة إلى أن العمل جار للتحقق من طبيعة الانفجار.



كما أفادت مصادر محلية بأن الانفجار ناتج عن زرع عبوة ناسفة قرب كنيسة "السيدة " بحي المدينة في حماة.