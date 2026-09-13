واشنطن تحدد موعد اجتماع لبنان وإسرائيل في روما

وأوضح المسؤول أن مواصلة تنفيذ الاتفاق "لا ‌تزال الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة وأمن "، مضيفا ‌أن ‌السفيرة ونظيرها الإسرائيلي سيلتقيان في الأسبوع المقبل.وانتهت الجولة السابعة من المفاوضات في العاصمة الإيطالية في آب من دون تحقيق ‌تقدم ⁠بشأن القضايا الرئيسية.وعادت جماعة وإسرائيل إلى الحرب في الثاني من آذار ⁠في ‌خضم الصراع الإقليمي الأوسع.وهدأت حدة القتال عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين والولايات المتحدة في شهر حزيان الماضي، وإبرام اتفاق الإطار الذي ينص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في وانتشار بدءا من منطقتين "تجريبيتين". ويرفض حزب الله نزع سلاحه كما يرفض المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.