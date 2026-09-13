أول تعليق لإيران بعد تأجيل "اجتماع صلالة"

وقال مسؤول بالخارجية الإيرانية، "تأجيل اجتماع جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من ومسقط".وأعلنت عُمان، مساء الأحد، عن تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة.وكان من المقرر عقد اجتماع يوم غد الاثنين بين ودول خليجية في لبحث أمن الملاحة في ، وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية.