الجيش الأمريكي يقر بأزمة نقص الصواريخ الإعتراضية

وقال وفق قناة " "، نشرت مقتطفات منها اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان قلقا إزاء استنزاف المخزونات الأمريكية من الصواريخ: "لست قلقا على الإطلاق، إننا مسلحون بشكل جيد ومستعدون لأي حالة طارئة".وأشارت قناة "سي بي إس" إلى أن استخدمت، حسب معلوماتها، أكثر من 30 صاروخا عائدا لأنظمة " " للتصدي للضربة الإيرانية الأخيرة على القواعد الأمريكية في ، يوم الثلاثاء الماضي.وأضافت القناة أن القوات الأمريكية قد أطلقت 45% من صواريخ "باتريوت" وأكثر من نصف صواريخ "ثاد" للدفاع الجوي منذ بدء الحملة العسكرية الأمريكية ضد .