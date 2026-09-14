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عن عمر 25 عاما.. وفاة نجمة إباحية يابانية شهيرة
دوليات
2026-09-14 | 01:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
335 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
عُثر على نجمة الأفلام الإباحية اليابانية هانا كوراكي، البالغة من العمر 25 عاما، ميتة داخل شقة في العاصمة
طوكيو
، وسط تقارير عن الاشتباه في وفاتها انتحارا.
وذكرت صحيفة "
طوكيو
ريبورتر" أن أحد أصدقاء كوراكي عثر عليها يوم السبت داخل شقة تعود إلى مالك حانة في حي كابوكيتشو، المعروف بالحياة الليلية وأماكن الترفيه للبالغين.
وأكد مالك الحانة، ساكيتو، وفاة كوراكي في منشور مطول عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
، نافيا ما ورد في منشورات سابقة عن كونه الشخص الذي عثر على جثتها.
وأوضح ساكيتو أن أحد أصدقاء كوراكي عثر عليها في شقته، ثم اتصل به، فتوجه إلى المكان للمساعدة والتحدث مع شرطة طوكيو.
وأضاف أن كوراكي سبق أن أخبرته بوجود مشكلات في علاقتها العاطفية، لكنه دعا إلى وقف نشر الشائعات والتكهنات بشأن وفاتها.
وكتب: "آمل ألا يتسبب أي ضرر إضافي للمتوفاة أو لمن حولها بسبب المعلومات المضللة أو التكهنات".
وأضاف: "كما آمل أن نعيش في عالم خالٍ من الأشخاص الذين يستخدمون العنف للسيطرة على الآخرين أو دفعهم إلى مثل ظروف اليأس هذه".
دخلت كوراكي مجال صناعة الأفلام الإباحية عام 2024، وكان من المقرر أن تشارك في معرض لصناعة محتوى البالغين في تايوان في وقت لاحق من هذا العام.
ولكنها في حزيران الماضي أعلنت تعليق نشاطها لفترة، بعد تعرضها لإصابات في الوجه والفك جراء حادث مروري.
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