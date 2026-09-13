واشنطن تعلن استعدادها لتزويد إيران بالوقود النووي بشرط

ونقلت وكالة بلومبرغ عن رايت قوله: "يمكننا تزويد (إيران) بالوقود من الخارج".وفي الوقت نفسه، ربط رايت هذه المسألة بالبرنامج النووي الإيراني، الذي يزعم أنه يستهدف صنع سلاح نووي، رغم أن أكدت مرارا أن لم تسعَ قط إلى الحصول عليه.وبدأ البرنامج النووي الإيراني عام 1957 بدعم أمريكي في عهد الشاه ضمن برنامج "الذرة من أجل السلام"، ثم أُوقف مؤقتا بعد ثورة 1979، قبل أن يحيا سريا في التسعينيات.وكشف عنه عام 2002 بمنشأتي نطنز وآراك، فدخل دوامة عقوبات ومفاوضات وتهديدات عسكرية.وفي 2015 وقع الاتفاق النووي الذي جمد البرنامج مقابل رفع العقوبات، لكن انسحب منه عام 2018، لترد إيران برفع التخصيب تدريجيا إلى 60%.وفي فبراير شنت مع حملة عسكرية على إيران تحت مسمى "الغضب الملحمي" بزعم اقترابها من امتلاك قنبلة ذرية، حيث قصفت المفاعلات النووية الإيرانية وحولتها إلى أنقاض، واستهدفت الضربات منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان، وقُصفت منشأة بوشهر النووية ثلاث مرات على الأقل.