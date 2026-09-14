إيران: الاجتماع المخصص لمضيق هرمز أرجئ بطلب من السعودية

وقال الناطق باسم بقائي "صحيح أن طلبت تأجيل هذا الاجتماع".واعتبر خلال مؤتمر صحافي في حضرته أن "الاستناد إلى المسألة اليمنية كسبب (للتأجيل) هو ذريعة واهية".