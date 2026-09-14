الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة "الملك خالد" الجوية في العمق السعودي

وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيي سريع إن العملية العسكرية استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في بخميس مشيط.وأضاف سريع أن هذه العملية جاءت "كرد على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا".وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد أوسع في المنطقة، مع استمرار المواجهات في وامتداد تداعياتها إلى أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع فوق 107 دولار للبرميل في التعاملات الأخيرة.