اتصالات مع ترامب ودعم استخباراتي.. كواليس الحراك السعودي لمواجهة الحوثيين

وأفادت بأن الجانبين استعرضا خلال اللقاء في مدينة جدا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.وحضر اللقاء مساعد بن ومن الجانب الأمريكي حضر الوفد المرافق للأدميرال كوبر.وعلى صعيد متصل، أفادت وسائل الإعلام في بأن ولي العهد السعودي وجّه نداءات لطلب المساعدة إلى دول الشرق الأوسط ومصر ودول خليجية، وتواصل مع إسرائيل بشكل غير مباشر عبر ، للحصول على دعم استخباراتي يحول دون إغلاق الحوثيين لمضيق باب المندب.وفي سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يسمهما، بأن ولي العهد السعودي أجرى اتصالين بالرئيس ، وطلب منه توجيه ضربات إلى الحوثيين في ظل تصاعد الأعمال القتالية.وفي معرض تأكيده إجراء الاتصال الهاتفي مع ، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحوثيين طلبوا من الامتناع عن استهدافهم.وأضاف ترامب: "الحوثيون اتصلوا بنا، وهم لا يريدون القتال ضدنا"، مضيفا: "هم لا يريدون منا أن نهاجمهم، ويفضلون كثيرا ألا نشارك في الأمر".