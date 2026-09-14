علاقة غرامية تثير مخاوف أمنية داخل قاعدة عسكرية بريطانية

وذكرت الصحيفة أن الضابط كان متمركزاً في قيادة الحلفاء البحرية بمقر نورثوود هيرتس، قبل أن يتم إيقافه وسحب تصريح دخوله إلى القاعدة في صيف 2025، عقب شكوك أمنية من مسؤولين إسبان وفي .ونفت المرأة، جانينا وايت، اتهامات التجسس، مؤكدة أنها تعرضت للتمييز بسبب أصولها الروسية، فيما أشارت الصحيفة إلى أنها لم تُعتقل ولم يثبت بحقها حتى الآن أي تورط في أعمال تجسس.