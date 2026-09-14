14 قتيلاً ومصاباً بتصادم حافلة في مصر

ووقع الحادث أمام منطقة " " حيث تلقت بلاغا بالواقعة، وانتقلت على الفور والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع آثاره.ودفعت بالقليوبية بعدد من سياراتها إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات المقررة.وتعاملت قوات الحماية المدنية مع الحريق الذي اندلع في الأتوبيس، فيما بدأت الأجهزة المعنية رفع آثار التصادم والحريق من الطريق وتأمين الموقع، والعمل على إعادة حركة المرور إلى طبيعتها.وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة فحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وتحديد كيفية وقوع التصادم واندلاع النيران، فيما أُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.وتشهد الطرق السريعة في بصورة دورية حوادث تصادم وانقلاب، وتعمل الأجهزة المعنية عقب وقوعها على سرعة نقل المصابين وإزالة آثار الحوادث من الطرق لتجنب تعطل حركة المرور، إلى جانب تحديد المسؤوليات وأسباب وقوعها من خلال التحقيقات.