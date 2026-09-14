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14 قتيلاً ومصاباً بتصادم حافلة في مصر
دوليات
2026-09-14 | 12:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
72 شوهد
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون اليوم الاثنين في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق
مصر
الإسماعيلية الصحراوي في مصر، أعقبه اشتعال النيران في الأتوبيس.
ووقع الحادث أمام منطقة "
أكوا بارك
" حيث تلقت
الأجهزة الأمنية
بلاغا بالواقعة، وانتقلت على الفور
قوات الشرطة
والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع آثاره.
ودفعت
هيئة الإسعاف
بالقليوبية بعدد من سياراتها إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى
مستشفى السلام
التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات المقررة.
وتعاملت قوات الحماية المدنية مع الحريق الذي اندلع في الأتوبيس، فيما بدأت الأجهزة المعنية رفع آثار التصادم والحريق من الطريق وتأمين الموقع، والعمل على إعادة حركة المرور إلى طبيعتها.
وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة فحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وتحديد كيفية وقوع التصادم واندلاع النيران، فيما أُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشهد الطرق السريعة في
مصر
بصورة دورية حوادث تصادم وانقلاب، وتعمل الأجهزة المعنية عقب وقوعها على سرعة نقل المصابين وإزالة آثار الحوادث من الطرق لتجنب تعطل حركة المرور، إلى جانب تحديد المسؤوليات وأسباب وقوعها من خلال التحقيقات.
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