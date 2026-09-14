واشنطن تنتقد طهران: لا تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وتحدث رايت بشكل خاص عن رفض السماح لمفتشي بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المتضررة من الحرب.وقال إن كان لديها "متسع من الوقت لمعالجة إهمالها الجسيم" لالتزاماتها، "لكن هذا الوقت قد انتهى".وفي حديثه أمام في فيينا، قال رايت إن منح إيران المزيد من الوقت "لن يؤدي إلا إلى تأخير المساءلة التي طال انتظارها".وكرر رايت شعار بأن إيران "يجب ألا تطور أو تحصل على سلاح نووي أبدا".