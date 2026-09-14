قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدتين جنوبي لبنان

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، مساء الاثنين، بلدتين جنوبي .

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وقالت ، "مدفعية العدو استهدفت المنطقة بين كفرتبنيت والنبطية الفوقا". وأضافت أن "بلدة تتعرض لقصف مدفعي متقطع معاد منذ بعض الوقت"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.