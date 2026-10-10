الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة شحن أوكرانية

أعلنت ، السبت، عن استهداف سفينة شحن في كانت تنقل شحنات ذات أغراض عسكرية إلى ميناء أوديسا الأوكراني.



وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف سفينة من نوع سفن الشحن الجاف أثناء إبحارها، وكانت تنقل شحنات ذات أغراض عسكرية إلى ميناء أوديسا".



وتشن ضربات متواصلة تستهدف خطوط الإمداد العسكري المتدفقة إلى القوات المسلحة الأوكرانية خاصة في المناطق الساحلية على .