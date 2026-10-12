السعودية: مطار الرياض سيبقى مغلقاً

ونقلت رويترز عن السلطات قولها إنها "تواجه موجة جديدة من الهجمات اليوم الاثنين وإن مطار سيظل مغلقا في الوقت الحالي، وذلك بعد أن استهدفت ضربة صاروخية صالة للمغادرة بالمطار يوم السبت وتسببت في سقوط قتلى"، فيما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها.وأعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم لقوات الحكومة في عن قدوم طائرات مسيرة وصواريخ، لكن لم ترد بعد أنباء عما إذا جرى اعتراضها.ويشن الحوثيون هجمات على المطارات ومنشآت النفط السعودية منذ الأسبوع الماضي في إطار صراع يتصاعد بسرعة وامتد من المواجهة الإقليمية الأوسع بين ⁠وإيران.