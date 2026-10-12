الحوثيون يعلنون استهداف مطار وقاعدة في السعودية

أعلن الحوثيون في ، مساء الاثنين، عن استهداف مطار وقاعدة في .

وقال المتحدث العسكري لأنصار الله الحوثيين، "استهدفنا بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة".

ويأتي هذا بعد يومين متتاليين من الهجمات على في ، ففي حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم السبت الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 309 آخرين، تعرض المطار أمس الأحد، لهجوم جديد أسفر عن مقتل شخص، ليرتفع إجمالي القتلى في الهجمات التي استهدفت المطار خلال اليومين الماضيين إلى 14 قتيلا.