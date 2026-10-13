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زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب ساحل بنما

دوليات

2026-10-13 | 01:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب ساحل بنما
50 شوهد

السومرية نيوز – دولي
ضرب زلزال جديد بقوة 6.4 درجات بنما مساء الاثنين، على بعد 32 كيلومترا جنوب غربي مدينة سونا، بعد ثلاثة أيام من زلزال بقوة 7.2 درجات ألحق أضرارا بعشرات المنازل.

وأورد معهد علوم الأرض التابع لجامعة بنما على موقعه الإلكتروني بيانات الهزة: "الحالة: أولية. التاريخ: 12 تشرين الاول 2026. الوقت: 18:20:36 بالتوقيت المحلي. القوة: 6.4 درجات. العمق: 5 كيلومترات".
وتمركزت البؤرة السطحية للزلزال في منطقة ساحل البلاد المطل على المحيط الهادئ، قرب مقاطعتي فيراغواس وتشيريكي.
ويأتي الزلزال الجديد بعد ثلاثة أيام من هزة عنيفة سجلت في التاسع من تشرين الاول.
وأفاد المعهد حينها بأن زلزالا بقوة 7.2 درجات وقع على عمق أربعة كيلومترات، على بعد 39 كيلومترا شمال غربي بلدة تونوسي.
وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة زلزال التاسع من أكتوبر بـ7.7 درجات، وفق ما نقلته وكالة "إفي".
وقال مدير معهد علوم الأرض نيستور لوكي إن "عدد الهزات الارتدادية تجاوز 350 هزة حتى صباح الاثنين"، مرجحا "استمرارها إلى أن تستقر منطقة الصدع".
وتتواصل في بنما عمليات مسح المناطق المتضررة من زلزال التاسع من تشرين الاول.
وبحسب أحدث حصيلة أولية للنظام الوطني للحماية المدنية (سينابروك)، تضرر 90 منزلا في مقاطعة تشيريكي، منها 62 منزلا بأضرار جزئية، و28 منزلا دمرت بالكامل.
ولا تزال المعاينات جارية في سان فيليكس وريميديوس وتوليه، وفي التجمعات السكنية بمنطقة نغابي-بوغلي التابعة للسكان الأصليين، ما يعني أن عدد المنازل المتضررة مرشح للارتفاع.
وكانت حصيلة سابقة للحماية المدنية على المستوى الوطني قد أشارت إلى 27 إصابة طفيفة، ونحو 300 شخص جرى إجلاؤهم، وتضرر أكثر من 400 منشأة، بينها 142 منزلا و188 مدرسة، من دون تسجيل وفيات.
وعلقت السلطات الدراسة يوم الاثنين 12 تشرين الاول لفحص المباني المدرسية.
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