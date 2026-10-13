السلطات السعودية تكشف مدة إغلاق مطار الرياض

وذكرت في بيان أن "تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي، ثاني أكثر مطارات المملكة ازدحاما بعد جدة، يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية".يذكر أن المطار مغلق منذ هجوم وقع يوم السبت وأدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وكان أكثر الهجمات دموية في المملكة خلال ما يزيد على 10 سنوات.وكان "تحالف دعم في " قد أعلن مساء اليوم، ‏اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه .وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، إنه تحدث مع ولي السعودي بشأن الحرب مع الحوثيين، واصفا تصرفات جماعة بأنها "سيئة للغاية".ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات على المطارات السعودية.وقالت للطيران المدني السعودية إن مواطنا باكستانيا قتل وأصيب 11 شخصا في هجوم على في الرياض يوم أمس الأحد، في هجوم هو الرابع على المطار خلال خمسة أيام، وجاء بعد يوم من ضربة صاروخية قتلت 12 شخصا وأصابت 309 آخرين.