إغلاق نحو 200 مدرسة ثانوية في فرنسا وسط استمرار الاحتجاجات

وكان المنظمون للحركة الاحتجاجية قد دعوا في وقت سابق إلى عدم التوقف عن التظاهر، وحشدوا الطلاب للانضمام إلى مسيرة حاشدة في 13 تشرين الاول.وتستمر احتجاجات طلاب المدارس في منذ أسابيع مطالبين بمعالجة الازدحام في الجداول الدراسية، ونقص أعداد المعلمين، وغيرها من التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع التعليم.وأسفرت المواجهات مع الشرطة عن اعتقال أكثر من 6800 شخص غالبيتهم العظمى من القاصرين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإيجاد حلول جذرية لأزمات النظام التعليمي الفرنسي.