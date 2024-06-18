وذكر بيان مقتضب للعتبة، انه "باشرت الكوادر الفنية المعنية في مختلف الأقسام استعداداتها الخاصة لإبراز الفعاليات والنشاطات والبرامج الخاصة بيوم عيد الغدير الأغر والمتمثلة بمختلف الأعمال الفنية واللوجستية والميدانية لخدمة الزائرين والوافدين في المناسبة".أدناه الصور: