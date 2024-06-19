انتشال جثة شاب بعد اسبوع من غرقه شرقي كربلاء

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "الشرطة النهرية في كربلاء انتشلت جثة شاب بعد اسبوع من غرقه في نهر الفرات في قضاء الهندية شرقي كربلاء".وأشار الى ان "الشاب غرق اثناء خروجه في رحلة سياحة مع أقاربه".