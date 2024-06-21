هربا من حرارة الصيف وانقطاع الكهرباء.. البصريون يسبحون في شط العرب (فيديو)

لجأ عدد من الشباب ومن عدة مناطق في البصرة للسباحة في شط العرب هربا من حر الصيف وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال عدد من الشباب لـ السومرية نيوز، انهم "هربوا من حرارة الصيف وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر للسباحة في شط العرب".



يذكر أن محافظة البصرة سجلت، خلال اليومين الماضيين، غرق 5 من الشباب اثناء سباحتهم في شط العرب.