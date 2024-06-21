قرار جديد يسمح للمسافرين باصطحاب مودعيهم إلى صالة مطار بغداد

وذكر اعلام مطار بغداد الدولي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية على فتح مطار بغداد الدولي امام المواطنين، ولهذا الغرض قررت ادارة الشركة عدم السماح بمبيت أية عجلة في مرآب المطار، وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق ٢٦ حزيران 2024".وأضاف، انه "سيكون للمسافر حرية اصطحاب او مرافقة اي شخص الى المطار بعد يوم الخميس ٢٧ حزيران 2024".