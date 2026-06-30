توجيه حكومي بوضع آلية متكاملة لتنظيم الزيارة الاربعينية

وجه ، الثلاثاء، بوضع آلية متكاملة لتنظيم الزيارة الاربعينية في مدينة .

وقال مكتب في بيان، "ترأس رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا للجنة الخدمية للزيارات المليونية، وجرى خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الخدمية الخاصة بإحياء ذكرى اربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام) التي تشهد توافد ملايين الزائرين من داخل وخارجه نحو ".

وشدد الزيدي على "ضرورة ان تكون زيارة هذا العام متميزة عن الأعوام السابقة من حيث توفير الخدمات وضمان انسيابية حركة الزائرين"، مؤكدا "اهمية الواقع الميداني وتحديد الاحتياجات المطلوبة، فضلا عن إظهار هيبة الدولة، وبما يعكس نجاح الحكومة، ويعزز ثقة المواطنين بإدائها".



ولفت البيان الى أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بوضع آلية متكاملة لتنظيم الزيارة الاربعينية خصوصا ما يتعلق بملف النقل والتفويج العكسي للزائرين عبر تأمين الأعداد الكافية من العجلات بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والحكومات المحلية في المحافظات، بجانب توفير كل الخدمات اللازمة للمواكب الحسينية كالكهرباء والوقود، والخدمات الطبية، وكذلك الاهتمام بخدمة الاتصالات وتنظيم الجوانب الإعلامية".



كما اوعز الزيدي الى المنافذ الحدودية بـ"تنظيم وتسهيل دخول الزوار العرب والأجانب الى العراق، وبما يبرز الجهود الحكومية ويعزز الصورة الايجابية لبلدنا".