اندلاع حريق داخل سوق باب الاغا في منطقة الشورجة

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر محلي، اليوم السبت 22 حزيران/ يونيو 2024، باندلاع حريق في بناية داخل سوق باب الاغا بمنطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حادث حريق اندلع داخل بناية لم تعرف إذا كانت متروكة او مستخدمة للخزن داخل سوق باب الاغا بمنطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة، تندلع في أماكن تجارية وصناعية، وفي المباني والمؤسسات الرسمية، وتقدر الأضرار المادية سنوياً بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر البشرية.