التربية تتخذ قرارا يخص طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي

وقالت الوزارة في بيان، إن "هيئة الرأي في ، برئاسة وزير التربية ، أقرت خلال جلستها المنعقدة اليوم، شمول طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي غير المؤهلين بأداء امتحانات الدور الثاني، مقابل استيفاء مبلغ قدره (50) ألف دينار عن كل طالب، وللطلبة المنتظمين حصراً، ولهذا العام الدراسي فقط، على أن يرفع القرار إلى لغرض المصادقة عليه".

وكشف البيان أن هيئة الرأي "أقرت شمول تلاميذ السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول بنظام الإعادة، بغض النظر عن عدد المواد التي رسبوا فيها، والسماح لهم بأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2025-2026)، وذلك بهدف منحهم فرصة إضافية لإكمال مسيرتهم الدراسية".