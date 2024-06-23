القضاء يقرر تقليص الدوام الرسمي في دوائر المجلس والمحاكم

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز انه استناداً لأحكام المادة 67 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمادة 311 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، تقرر تقليص الدوام الرسمي في دوائر المجلس والمحاكم والمعهد القضائي من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة الواحدة ظهراً للفترة من 23 /6 /2024 ولغاية 29 /8 /2024.وأضاف البيان ان ذلك جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.