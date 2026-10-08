النزاهة: ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في واسط

وذكر بيان لهيئة النزاهة، ان "فريق عمل مكتب تحقيق ، تمكَّن من ضبط شخصٍ يعمل في إحدى المؤسسات الإعلاميَّة الرسميَّة، بعد تسلُّمه الدفعة الأولى من مبلغٍ ماليٍّ طلبه من أحد المواطنين، بعد إيهامه بتعيين زوجته في إحدى الدوائر الحكوميَّة، وقيامه بتسليمه كتاب تعيينٍ مُزوَّراً باسم زوجته"، مُبيّنا أنَّ "المُتَّهم طلب تسلُّم الدفعة الثانية من المبلغ، بغية إصدار أمر مُباشرةٍ لزوجة المُواطن، حسب زعمه".وأضاف أنه "بعد متابعة دقيقة ومُستمرة، تم ضبط المُتَّهم وبحوزته المبلغ الذي اعترف بتسلّمه، مُنوّهةً بعرضه أمام أنظار المختص الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل".