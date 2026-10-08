النزاهة النيابية تستعد لإحالة نحو 100 ملف فساد إلى القضاء وهيئة النزاهة

وقال عضو النيابية فاروق إن "ملفات الفساد على مستوى كثيرة، وما قطعناه من شوط في متابعتها لا يمثل إلا جزءاً من الملفات الموجودة قيد البحث والتدقيق والإحصاء، إلى جانب المعلومات التي يعمل عليها الفريق القانوني".وأضاف الياسري أن الفريق القانوني يمتلك نحو 100 ملف تتضمن شبهات فساد كبيرة، مبيناً أن اللجنة ستعرضها وتحيلها إلى الجهات المختصة بعد استكمال المعلومات المتعلقة بها، تمهيداً لإطلاع الرأي العام على نتائجها.وأوضح أن الملفات تشمل قطاعات الاستثمار والصحة والنفط والكهرباء والبلديات، فضلاً عن قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل استضافتها المفتوحة بشأن وكادرها، لمناقشة 17 ملفاً تتضمن شبهات فساد.