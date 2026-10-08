التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية

وذكرت في بيان، ان النتائج تضمنت قبول وتعديل ترشيح (115) طالبا في الأقسام والكليات المناظرة أو القريبة لاختصاصهم الدقيق.وأشارت الوزارة إلى انه بإمكان الطالب الحصول على النتيجة من خلال دخوله الى تطبيق (منصة قدم) وبعدها اختيار نتائج القبول/ التثبيت.رابط تنزيل منصة قدم على google play:رابط تنزيل منصة قدم على :